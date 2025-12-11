Samsung prepara una nuova era fotografica: Apple guarda con attenzione lo sviluppo dei sensori, potrebbe integrarli sui futuri iPhone

Il settore degli smartphone ha ormai raggiunto un livello di tale da rendere sempre più difficile introdurre innovazioni sostanziali nel design tradizionale. Anche l'arrivo degli smartphone pieghevoli, pur atteso da anni, non ha ancora rivoluzionato il mercato come molti speravano e auspicavano.

Per distinguersi in uno scenario così competitivo, i produttori stanno puntando sempre più sulla fotografia, e tra questi spicca Samsung, che sta sviluppando una tecnologia potenzialmente decisiva: un sensore d'immagine con caratteristiche da global shutter, capace di catturare oggetti in rapido movimento senza distorsioni.