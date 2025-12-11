0

Il monitor ASUS Full HD da 23,8" è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il monitor ASUS VY249HGR con tecnologia Eye Care al prezzo più basso di sempre.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   11/12/2025
Monitor ASUS

Su Amazon è disponibile il monitor ASUS Full HD a 74 € rispetto al prezzo consigliato di 129 €, permettendoti di risparmiare fino al 43%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche del monitor

In questo caso si tratta di un monitor da 23,8" Full HD IPS (1920x1080) con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e tempo di risposta da 1 ms. Lo schermo è piatto e le sue dimensioni ti permetteranno di poterlo posizionare ovunque senza alcun ingombro. Inoltre, la tecnologia Eye Care aiuta gli utenti a distinguere meglio i colori, grazie anche alla modalità Color Augmentation.

Il retro del monitor
Il retro del monitor

Inoltre, è presente la tecnologia SmoothMotion per una riproduzione video nitida e chiara adatta a un utilizzo quotidiano. Nel complesso si tratta di un buon prodotto, ideale soprattutto se non hai grandi esigenze o se sei alla ricerca di un secondo monitor.

