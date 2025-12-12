Tomb Raider Catalyst annunciato: Lara Croft ritorna alle origini

In occasione dei The Game Awards 2025 è stato presentato Tomb Raider Catalyst, il nuovo capitolo della celebre serie con protagonista l'archeologa Lara Croft. Nemmeno a dirlo, è stato mostrato un trailer.

Il filmato mostra una cutscene in cui vediamo Lara scendere in un antico tempio e affrontare un'antagonista ancora senza nome e non ben definita, per poi fuggire a un crollo saltando da una parte all'altra del luogo.

Previsto per il 2027, in data ancora da destinarsi, purtroppo non si è visto gameplay di Tomb Raider Catalyst, ma la cutscene ci ha fatto intuire che gli sviluppatori sembrano aver ripreso lo stile originale del personaggio, abbandonando quello più intimista della trilogia reboot. Magari è solo un'impressione, ma sembra davvero un ritorno alle radici della serie. Staremo a vedere quando sarà mostrato di più.