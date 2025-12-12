0

Forest 3 è il nuovo gioco dei creatori di The Forest e Sons of the Forest

Forest 3 è stato svelato ai The Game Awards con un trailer che ci permette di vedere la sua ambientazione sci-fi, con tanto di gameplay.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   12/12/2025
Forest 3

Durante i The Game Awards 2025 abbiamo avuto modo di vedere Forest 3, un nuovo gioco horror ad ambientazione sci-fi.

Si tratta del nuovo capitolo della serie horror di Endnight Games, seguito di The Forest e Sons of the Forest.

Il trailer di Forest 3

Il trailer si apre mostrando l'intero di una navicella spaziale, nella quale il personaggio sta giocando a scacchi. Un incidente però causa un ammaraggio su un pianeta.

Il video mostra una serie di sequenze di gameplay in prima persona, facendoci vedere che potremo raccogliere risorse con un braccio robotico e combattere varie mostruosità con armi da fuoco futuristiche.

Sons of the Forest, la recensione del survival a tinte horror dagli autori di The Forest Sons of the Forest, la recensione del survival a tinte horror dagli autori di The Forest

Diteci, cosa ne pensate del trailer di Forest 3?

#The Game Awards
