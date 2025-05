I giochi gratis di Epic Games Store del 5 giugno sono segreti, ma una cosa possiamo dedurla

Epic Games Store sta proseguendo con l'abitudine di non svelare i giochi gratis in arrivo nella settimana successiva a quella della promozione in corso, dunque anche in questo caso i giochi gratis del 5 giugno sono misteriosi, e si dovrà dunque attendere la prossima settimana per conoscerne l'identità, sebbene almeno una cosa si possa dedurre da quanto riportato sul sito ufficiale.

Gli slot dedicati ai prossimi regali di Epic Games Store sono due, dunque possiamo aspettarci due giochi gratis in arrivo la prossima settimana, e questo è tutto quello che è dato sapere al momento, visto che la compagnia ha deciso ancora una volta di non svelare i titoli.

Si tratta di una scelta in controtendenza con la tradizione classica dello store, che solitamente anticipava di una settimana l'annuncio dei giochi gratis in modo da avere ben presente la scaletta dei regali di settimana in settimana.