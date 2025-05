Elden Ring Nightreign Collector's Edition per PS5 è disponibile in preordine su Amazon

Tra le novità di oggi Amazon ci propone la Collector's Edition di Elden Ring Nightreign, precisamente per PS5, disponibile in preordine. Trattandosi di un prodotto particolarmente richiesto, vi suggeriamo di approfittarne prima che le scorte si esauriscano. Questa edizione speciale costa 200,99€, una cifra da capogiro giustificata però dai suoi contenuti, perfetti per gli appassionati. Potete acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. L'uscita è prevista per il 30 maggio 2025, mentre il prodotto dovrebbe essere consegnato da Amazon entro il 3 giugno. Quest'avventura standalone è ambientata nell'universo di Elden Ring e offre ai giocatori un'esperienza inedita. Potrete unirvi ad altri amici per affrontare una serie di battaglie straordinarie (ma dovrete abbonarvi a PS Plus, in questo caso). Inoltre, potrete prendere il comando di otto eroi dalle abilità uniche.