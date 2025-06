Il PlayStation Store dà il via alle offerte “Rimasterizzazioni e Retrò!”, c'è anche Oblivion Remastered

Il PlayStation Store ha dato il via alle offerte "Rimasterizzazioni e Retrò!", che, come suggerisce il titolo, include tantissimi grandi classici del passato nella versione originale e in versione rimasterizzata o sotto forma di remake.

Tra le promozioni attive troviamo la primissima riduzione di prezzo per The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered sullo store di Sony. Il gioco è in offerta a 43,99 euro con uno sconto del 20% rispetto a quello standard di 54,99 euro. Volendo sono disponibili in saldo anche la Deluxe Edition a 51,99 euro e l'upgrade a questa edizione per 8,49 euro.