Roblox viene usato dall'estrema destra per riprodurre le sparatorie scolastiche USA

Un nuovo report ha svelato che una parte, fortunatamente piccola, della comunità di Roblox sta usando la piattaforma, frequentata soprattutto da giovanissimi, per riprodurre le più note sparatorie scolastiche che hanno piagato gli USA negli ultimi anni, massacri di bambini inclusi. Considerando che l'accesso a Roblox è completamente gratuito, il pubblico potenziale per queste esperienza è enorme.

Tragedie per gioco

A lanciare l'allarme il 21 aprile è stata l'ADL (Anti-Defamation League), che ha fatto luce sulla questione con un lungo resoconto.

Gli autori del massacro della Columbine High School ricreati in Roblox

Come tutte le esperienze di Roblox, anche queste sono state create dagli utenti, in questo caso da un gruppo chiamato Active Shooter Studios o A.S.S., che si è prodigato nel creare mappe basate su alcune note sparatorie scolastiche, in particolare quelle di Uvalde, Parkland e Columbine.

Proprio la mappa della terza elencata, chiamata Carbine, è una delle più popolari dello studio. Se ricordate i fatti, si svolsero nel 1999 e videro due studenti entrare armati nella scuola di Columbine e massacrare decine tra studenti e insegnanti. In Carbine i giocatori indossano i panni dei due e possono ricreare l'eccidio.

Come notato dall'ADL, queste mappe sono molto dettagliate e riproducono i luoghi reali con grande perizia. Inoltre, la mappa della sparatoria di Uvalde, che risale al 2022, vede dei PNG che riproducono i bambini uccisi, alcuni dei quali si posizionano sotto ai banchi e si fingono morti quando sentono gli spari.

La maggior parte delle mappe create dallo studio termina con l'arrivo della polizia e con l'arresto o il suicidio dei criminali.

Va detto che Roblox cerca di rimuovere il più velocemente possibile le mappe di A.S.S., non appena vengono segnalate dal sistema di moderazione interno, visto che violano moltissime delle linee guida dettate dalla compagnia, ma il gruppo ha trovato una scappatoia: renderle disponibili su dei server privati, previo pagamento, in modo che siano meno individuabili.

Bloomberg ha riportato che Roblox ha rimosso uno dei gruppi A.S.S., con dentro più di 800 giocatori, dopo le segnalazioni dell'ADL. Stando alla testata, il gruppo A.S.S. si rifà a una cultura di estrema destra e all'interno delle sue mappe sono stati inseriti slogan dei suprematisti bianchi come "Non ci rimpiazzerete," tanto che si sospetta che il loro vero obiettivo sia il reclutamento di nuove leve per i movimenti politici di estrema destra cui fanno riferimento.

Roblox, Discord e TikTok hanno dichiarato a Bloomberg che stanno rimuovendo il più velocemente possibile tutti i contenuti che glorificano i crimini violenti commessi dagli estremisti, ma i video delle mappe di A.S.S. stanno circolando comunque online, su social quali YouTube e Reddit, che non hanno commentato il report.