Xbox Game Pass Ultimate da tre mesi è in sconto su Instant Gaming, per godersi i giochi primaverili

Sono giornate dense di uscite quelle della primavera e per molti potrebbe essere un po' troppo rimaner dietro a tutti i titoli in arrivo. Si vorrebbe provarli un po' tutti, senza dimenticare tanti nomi in circolazione da tempo che si vuole recuperare. Una soluzione per avere tanto a basso prezzo però c'è: è Xbox Game Pass Ultimate, ora in promozione tramite Instant Gaming. Potete pagare tre mesi di abbonamento 42€ circa invece di 54€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo indicato qui sopra include già anche l'IVA, mentre su Instant Gaming vedrete il prezzo pre-IVA. Il prezzo che vi abbiamo segnalato verrà mostrato al momento del pagamento sul sito. Questo codice è valido per gli account europei (quindi quelli italiani sono inclusi).