Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection Premium Deluxe Edition per PC è in sconto su Instant Gaming

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection Premium Deluxe Edition in preordine.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   05/12/2025
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection Premium Deluxe Edition
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
Su Instant Gaming è disponibile il preordine di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection Premium Deluxe Edition per PC a 68,99 € invece di 100 €. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 84,17 €. Se il prezzo dovesse calare prima dell'uscita, la piattaforma ti rimborserà la differenza. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta in questo caso della versione per Steam. Riscattare il gioco è semplicissimo: una volta acquistato ti arriverà la chiave di gioco. Non dovrai fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ora qualche dettaglio su questo titolo affinché tu possa valutarne l'acquisto. Il gioco sarà disponibile il 13 marzo 2026.

Contenuti dell'Edizione Premium Deluxe

Prima di tutto, potrai ottenere il bonus del preordine, ovvero lo stile armatura per Eleanor: Regina scaglieblu. I contenuti della Premium Deluxe Edition sono i seguenti:

  • Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
  • Storia secondaria aggiuntiva: Rudy
  • Stile armatura per Eleanor: Stile regale
  • Stile armatura per Gaul: Ali protettive
  • Stile armatura per Kora: Bellezza corazzata
  • Stile armatura per Ogden: Giramondo curioso
  • Stile armatura per Thea: Cappotto azzurro cielo
  • Acconciature mostruose: Chioma Arkveld, Sfumatura Lunagaron, Treccia Mizutsune
  • Abiti per Rudy: Aspetto regale, Abile marinaretto, Pelliccia morbida, Aria da aristocratico
  • Stile armatura per Eleanor: Danzatrice straniera
  • Stile armatura per Gaul: Capo Quintetto felpato
  • Stile armatura per Kora: Abiti da assistente
  • Stile armatura per Ogden: Vacanze estive di Ogden
  • Stile armatura per Thea: Guardia Canyne
  • Acconciature mostruose: Caschetto Malzeno, Coda infernale, Punte Espinas, Nido Garangolm, Principessa aracnide, Criniera Goss Harag
  • Abiti per Rudy: Arkrudy, Armatura scintillante, Chatacasual, Shogun Rudy, Malzerudy

Si tratta del terzo titolo della serie RPG Monster Hunter Stories. Se sei interessato alle altre edizioni a prezzi inferiori, ti elenchiamo di seguito ulteriori sconti:

