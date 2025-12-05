L’Avventura di Natale torna a CityLife: escape room e laboratori a tema LEGO

Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, CityLife Shopping District ospita la seconda edizione de L'Avventura di Natale , evento realizzato in collaborazione con LEGO Italia e SmartCityLife, nell'ambito del progetto comunale "Il Natale degli Alberi". L'iniziativa prevede esperienze gratuite dedicate a famiglie e bambini, con attività creative e ludiche distribuite tra Piazza Tre Torri e gli spazi interni del centro commerciale.

Escape room LEGO nella baita natalizia

All'interno della baita natalizia, ai piedi dell'albero di Natale, sono installate due escape room LEGO: La Stanza di Babbo Natale e La Stanza Play and Play. Quest'ultima riprende la campagna natalizia del colosso del mattoncino e punta sulla musica come elemento creativo e interattivo. I partecipanti trovano enigmi, un piano che produce melodia, giochi e personaggi come Cataclaus.

L'accesso è gratuito e prenotabile online sul sito ufficiale del CityLife Shopping District. Per i minori di 16 anni è richiesta la presenza di un adulto.