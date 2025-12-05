L’Avventura di Natale torna a CityLife: escape room e laboratori a tema LEGO

Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, CityLife Shopping District ospita la seconda edizione de L'Avventura di Natale, evento realizzato in collaborazione con LEGO Italia e SmartCityLife, nell'ambito del progetto comunale "Il Natale degli Alberi". L'iniziativa prevede esperienze gratuite dedicate a famiglie e bambini, con attività creative e ludiche distribuite tra Piazza Tre Torri e gli spazi interni del centro commerciale.
Escape room LEGO nella baita natalizia
All'interno della baita natalizia, ai piedi dell'albero di Natale, sono installate due escape room LEGO: La Stanza di Babbo Natale e La Stanza Play and Play. Quest'ultima riprende la campagna natalizia del colosso del mattoncino e punta sulla musica come elemento creativo e interattivo. I partecipanti trovano enigmi, un piano che produce melodia, giochi e personaggi come Cataclaus.
L'accesso è gratuito e prenotabile online sul sito ufficiale del CityLife Shopping District. Per i minori di 16 anni è richiesta la presenza di un adulto.
Laboratori LEGO e iniziative benefiche
All'interno del centro commerciale, invece, si svolgono i laboratori dedicati a Build to Give, iniziativa benefica del Gruppo LEGO attiva dal 2017. I partecipanti costruiscono un cuore LEGO, da condividere sui social con l'hashtag #BuildToGive. I set realizzati saranno donati ai bambini in difficoltà attraverso i partner locali: Fondazione ABIO Italia ETS, Hearth4Children APS, Associazione di Promozione Sociale e LILT.
Grazie a queste associazioni, i giochi saranno distribuiti in circa 200 reparti pediatrici in tutta Italia. I laboratori permettono inoltre di creare decorazioni che andranno ad arricchire gli addobbi del Mall.
Al piano terra del centro commerciale è allestita una Speciale Esposizione con le opere di Riccardo Zangelmi, unico LEGO Certified Professional italiano. Tra le creazioni esposte spiccano la "Mano" e nuovi modelli realizzati per trasmettere un messaggio di speranza e solidarietà ai visitatori.