I miglioramenti di The Last of Us Parte 2 Remastered su PS5 Pro presentati in un video

Nel video, il game director Matthew Gallant parla di alcune scene specifiche di The Last of Us Parte 2, quelle ricche di dettagli appartenenti agli scenari, che su PlayStation 5 Pro possono godere di una spinta sostanziale e restituire il miglior risultato possibile.

Sony e Naughty Dog hanno pubblicato un video che presenta i miglioramenti di The Last of Us Parte 2 Remastered su PS5 Pro , a cominciare naturalmente dalla modalità grafica che il team ha implementato appositamente per la nuova console.

Le promesse di PS5 Pro?

A ben vedere, l'approccio utilizzato da Naughty Dog per il supporto a PS5 Pro con The Last of Us Parte 2 Remastered riprende le promesse fatte da Mark Cerny durante la presentazione della nuova console, in cui si è parlato appunto di un'eliminazione dei compromessi.

Sappiamo però che tali propositi sono stati rispettati, in maniera più o meno decisa, quasi esclusivamente dai giochi first party Sony, mentre molti titoli first party hanno proposto miglioramenti meno sostanziali e qualche problema tecnico di troppo.

Tornando invece alla remaster oggetto di questa notizia, trovate ulteriori dettagli nella nostra recensione di The Last of Us Parte 2 Remastered.