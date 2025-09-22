Sony cerca di convincervi a comprare PS5 con l'aiuto di una famosa influencer giapponese

PS5 accumula le proprie vendite di mese in mese, ma i risultati possono sempre essere migliorati: una nuova "killer application" potrebbe essere d'aiuto, ovviamente, ma anche la cara vecchia pubblicità è perfetta per questo scopo. Sony lo sa bene e in questa era di social media ha deciso di collaborare con una nota influencer giapponese, Mumeixxx.

La compagnia ha infatti realizzato una serie di cortometraggi con la famosa content creator, che vanta un milione di follower su YouTube e, soprattutto, cinque milioni di follower su TikTok. I video pubblicitari, che potete vedere poco sotto, sono ovviamente stati pensati per quest'ultima piattaforma.