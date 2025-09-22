Sony cerca di convincervi a comprare PS5 con l'aiuto di una famosa influencer giapponese

PS5 accumula le proprie vendite di mese in mese, ma i risultati possono sempre essere migliorati: una nuova "killer application" potrebbe essere d'aiuto, ovviamente, ma anche la cara vecchia pubblicità è perfetta per questo scopo. Sony lo sa bene e in questa era di social media ha deciso di collaborare con una nota influencer giapponese, Mumeixxx.
La compagnia ha infatti realizzato una serie di cortometraggi con la famosa content creator, che vanta un milione di follower su YouTube e, soprattutto, cinque milioni di follower su TikTok. I video pubblicitari, che potete vedere poco sotto, sono ovviamente stati pensati per quest'ultima piattaforma.
I video di Mumeixxx
Come potete vedere nella sequenza di video qui presenti, i brevi video sono in verticale, propongono un montaggio rapido, suoni e colori a raffica e sfruttano come detto il volto di una bella ragazza con milioni di follower.
Notiamo che i video propongono tutti uno dei simboli dei pulsanti frontali di PlayStation, ovvero Croce, Triangolo, Cerchio e Quadrato. Nei vari video i videogiochi pubblicizzati sono i seguenti:
- Ghost of Yotei
- Digimon Story: Time Stranger
- The Seven Deadly Sins: Origin
- Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake
Si tratta di titoli in arrivo che in modi diversi attireranno molti giocatori giapponesi. Nel complesso, è chiaro che Sony voglia incuriosire i giocatori più giovani, che sono probabilmente la fascia demografica che oggigiorno è meno interessata alle console fisse.
Segnaliamo infine che la base installata della generazione PS5 / Xbox Series conterà 20 milioni di unità in meno di quella PS4 / Xbox One.