Ricarica i tuoi DualSense con la stazione OIVO con due cavi inclusi: minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un mega sconto sulla stazione di ricarica per DualSense. La promo prevede un'offerta con un risparmio del 47% per un costo totale e finale di soli 15,22€: minimo storico sulla piattaforma. Acquistala direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodtto cliccando sul box dedicato qui in basso: Questa stazione di ricarica è progettata per offrire una soluzione pratica e veloce per ricaricare due controller PS5 contemporaneamente. Grazie alla sua compatibilità con la console e ai due cavi inclusi questo kit permette di alimentare e ricaricare rapidamente i controller in soli 2 ore.