Ricarica i tuoi DualSense con la stazione OIVO con due cavi inclusi: minimo storico su Amazon

Ulteriori dettagli tecnici
Questa stazione di ricarica integra un chip intelligente, che assicura una ricarica rapida e sicura aumentando automaticamente la tensione in base alle necessità dei controller. Gli indicatori LED presenti sul dock mostrano lo stato di carica: le luci lampeggiano durante la ricarica e cambiano colore da rosso a blu quando il controller è completamente carico.
L'effetto di illuminazione ambientale su entrambi i lati rende il dock non solo funzionale, ma anche esteticamente piacevole. Il design include un interruttore on/off vicino alla porta di ingresso, che permette di spegnere facilmente il dock durante lo standby, ottimizzando i consumi energetici.