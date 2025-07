The Elf on the Shelf: Eroi del Natale è stato annunciato con un trailer

Casual Brothers e Outright Games hanno annunciato con un trailer The Elf on the Shelf: Eroi del Natale, un gioco per tutta la famiglia basato sulla celebre serie di The Elf on the Shelf, che sarà disponibile a partire dal 17 ottobre su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Caratterizzato da un gameplay che miscela puzzle e piattaforme, The Elf on the Shelf: Eroi del Natale ci accompagnerà in un viaggio incantato nel cuore del Polo Nord, mettendoci nei panni di un giovane elfo scout in fase di addestramento.

I giocatori dovranno affrontare una serie di prove divertenti e piene di spirito natalizio: dai rompicapo fantasiosi ai percorsi a ostacoli decorati con biscotti e dolcetti, passando per la distribuzione di allegria festiva in ventiquattro livelli ricchi di colori, sorprese e magia.

Il gioco si distingue per il suo stile visivo fiabesco, che richiama i racconti illustrati e i film d'animazione natalizi, e per un gameplay accessibile pensato per coinvolgere anche i più piccoli.