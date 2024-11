Diablo 4 ha un nuovo PTR in arrivo: vediamo alcuni dettagli sulla patch 2.1 dalla Campfire Chat di Blizzard

Come per tutti i PTR, si tratterà di un periodo di prova fondamentale per raccogliere feedback che consentano di migliorare e apportare modifiche prima della pubblicazione ufficiale della Stagione 7 , prevista arrivare all'inizio dell'anno prossimo.

Il prossimo Reame Pubblico di Prova (PTR) di Diablo IV aprirà presto le porte, ha annunciato Blizzard, andando in scena dal 3 fino al 10 dicembre, con diverse modifiche e funzioni da testare, in arrivo con la prossima stagione. Alcune novità della patch 2.1 sono state inoltre discusse nell'ultima Campfire Chat degli sviluppatori.

Tante novità in arrivo

Tra le novità ci sono nuovi sistemi in arrivo nel Regno Stagionale, inclusi i poteri di Stregoneria, le taglie per la Caccia alle Teste e molto altro.

Sono previste anche diverse modifiche al bilanciamento delle classi, nuovi oggetti unici, Rune e aspetti leggendari.

Tra le maggiori novità c'è l'Armeria, con la possibilità di cambiare al volo tra le configurazioni salvate per ogni personaggio, gestendo in maniera più profonda e dinamica gli equipaggiamenti e le diverse caratteristiche da modificare all'occorrenza.

Nuovi poteri della stregoneria arriveranno dalle tre scuole di magie dell'Hawezar, ovvero Ultraterreno, Psiche e Crescita e Decadimento, ognuna che consente abilità particolari e diverse possibilità di progressione.

Oltre a tutto questo, sono previsti nuovi contenuti come nemici inediti e situazioni di gioco collegate a questi, come la presenza delle Teste Marce da cacciare in varie zone di Sanctuarium. Di recente, ricordiamo che Diablo 4 ha ricevuto la nuova maxi-espansione Vessel of Hatred.