Batman: Arkham Collection per PC è disponibile su Instant Gaming a meno di 5 €

Tra le offerte di oggi, Instant Gaming ci propone Batman: Arkham Collection per PC Steam a 4,50 € invece di 60 €, permettendovi di risparmiare fino al 92%. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta della versione definitiva della trilogia Arkham di Rocksteady. Riscattare la versione per PC (Steam) è semplicissimo. Una volta acquistato vi arriverà la chiave di gioco. Non dovrete fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key.

Cos'è Batman: Arkham Collection

Come già detto prima, si tratta un prodotto che include diversi titoli che fanno parte della trilogia Arkham. Si parte da Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition a Batman: Arkham City - Game of the Year Edition, entrambi rimasterizzati completamente e con grafica rinnovata. Segue Batman: Arkham Knight e il Season Pass.

Batman: Arkham Collection

In questi giochi vestirete ovviamente i panni di Batman e potrete scoprire una vasta serie di gadget e abilità. Questo pacchetto include quindi giochi completamente rimasterizzati e tutti gli extra che sono stati pubblicati negli anni. Insomma, considerando il prezzo, è la scelta perfetta se volete recuperare la saga in occasione delle vacanze estive!