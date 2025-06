Quanti GB pesa Death Stranding 2: On the Beach? Quasi il doppio del primo capitolo

Death Stranding 2: On the Beach sarà disponibile questo mese, precisamente il 26 giugno 2025, in esclusiva PlayStation 5 e ci permetterà di esplorare nuove regioni con Samuel "Sam" Porter Bridges, interpretato da Norman Reedus. Sarà ancora una volta un videogioco dedicato all'esplorazione di ampie regioni, realizzate con una qualità grafica di primo livello.

I dettagli sul peso di Death Stranding 2: On the Beach

Precisamente, secondo quanto indicato dall'account PlayStation Game Size, Death Stranding 2: On the Beach peserà 91,476 GB: va però precisato che questo è il peso del file in questo momento e al momento del lancio effettivo potrebbe essere cambiato a causa dell'arrivo di aggiornamenti; anche successivamente gli update potrebbero modificare anche solo minimamente le dimensioni del videogioco.

PlayStation Game Size ricorda anche che il precaricamento della versione Deluxe digitale è già disponibile, mentre chi ha optato per la Standard digitale potrà fare il download del videogioco a partire dal 19 giugno: si tratta di un ottimo modo per chi ha una connessione non velocissima di scaricare senza fretta Death Stranding 2: On the Beach.

Segnaliamo anche che il primo Death Stranding pesava circa 55 GB, quindi questo seguito è vicino al doppio in termini di puri GB: ovviamente il peso non ha un collegamento diretto con la qualità dei contenuti, di cui scopriremo i dettagli al momento della pubblicazione delle nostra recensione.

