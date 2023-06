Nel 2005 il sottoscritto frequentava ancora la scuola superiore, nutriva una tenue speranza per il futuro, credeva fermamente che vent'anni dopo le auto avrebbero certamente viaggiato sospese a pochi centimetri da terra. Soprattutto, l'Italia aveva ancora solo tre Coppe del Mondo in bacheca, i Lakers non se la passavano così bene e nell'industria videoludica persino i publisher più affermati non avevano paura di sperimentare e di proporre prodotti stravaganti. Come We Love Katamari, secondogenito di una saga nata appena un anno prima, che non solo affondava le sue fondamenta su un gameplay inusuale, ma immergeva le meccaniche ludiche in un contesto quanto mai bizzarro ed eccentrico.

Chi ebbe la fortuna di goderselo all'epoca, leggendo queste righe introduttive, sospirerà nostalgicamente non solo rievocando la folta capigliatura o il fisico tonico di quell'epoca perduta per sempre. Sarà preda di tenere reminiscenze del tempo trascorso in compagnia dell'instancabile Principe e dell'istrionico Re del Cosmo.

Il duo, protagonisti assoluti della serie di Bandai Namco, dopo essere tornati sotto le luci della ribalta nel 2018 con la remastered del primo capitolo, tornano anche in We Love Katamari Reroll + Royal Reverie, un prodotto a metà strada tra la riproposizione in HD e il (finto) remake.

Questo salto nel passato non sarà un po' troppo per i neofiti? I fan della prima ora troveranno ancora divertente far rotolare una palla su e giù per i livelli? In questa recensione di We Love Katamari Reroll + Royal Reverie, vi spieghiamo perché, nonostante tutto, ancora oggi è naturale amare il Katamari.