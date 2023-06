Al di là delle prime fasi di costruzione piuttosto basilari, fra strade, quartieri residenziali e strutture di primaria importanza, Cityscapes: Sim Builder si apre a una serie di opzioni ed elementi di gioco piuttosto sorprendenti, per un gioco mobile. Notevole, per esempio, l'attenzione all'argomento sostenibilità , che ci porta a dover tenere in considerazione numerosi aspetti complessi dell'organizzazione cittadina, in termini di utilizzo di risorse, consumo energetico e gestione dei rifiuti. Tuttavia, nella corretta costruzione e gestione della città rientra anche una particolare attenzione al benessere generale dei cittadini, che prende in considerazione numerosi altri elementi fra traffico, salubrità dell'aria e possibilità di soddisfare le proprie aspirazioni, tutte cose che gli abitanti possono far presenti in maniera diretta, attraverso messaggi leggibili dal giocatore.

C'è molta più gestione che creatività costruttiva a dire il vero, in particolare nella modalità Campagna che pone continui obiettivi progressivi incanalandoci lungo un percorso di scoperta e apprendimento di ogni singolo aspetto del gioco, ma la parte più coinvolgente di Cityscapes: Sim Builder è in effetti proprio il fatto di cercare di soddisfare costantemente le richieste dei cittadini e vedere la propria città crescere e prosperare, mantenendo un ottimo tessuto sociale attraverso una grande attenzione ai servizi e alle esigenze degli abitanti. Detto così non sembra una cosa troppo divertente, ma il gioco riesce a porre anche queste noiose faccende in un'ottica veramente colorita, proponendo nuovi obiettivi a ritmo costante.

Il city builder è passato attraverso diversi tentativi di trasposizione in forma mobile, alcuni decisamente meno riusciti di altri, ma la qui presente recensione di Cityscapes: Sim Builder racconta di uno dei rari esperimenti che sono riusciti a colpire nel segno, sebbene senza arrivare ai livelli dei migliori esponenti del genere. Playstack è riuscita a trovare un buon compromesso tra una struttura semplificata e facilmente digeribile, adatta agli utenti mobile, e una notevole completezza in termini di possibilità gestionali e costruttive, che si rivelano progressivamente attraverso una campagna particolarmente ben costruita.

La città e i suoi bisogni

CityScapes: Sim Builder, uno screenshot del gioco in fase di costruzione

Siamo alquanto lontani dalla profondità e dall'ampiezza di Cities: Skylines, che rappresenta al momento lo stato dell'arte di questa tipologia di giochi su PC e console, ma Cityscapes: Sim Builder è probabilmente il più azzeccato punto d'incontro fra il city builder e il gioco mobile. Il fatto di essere stato distribuito attraverso Apple Arcade, peraltro, scongiura le derive da free-to-play che sarebbero potute emergere facilmente attraverso un modello di business più standard, con alcune tracce di queste che risultano visibili dal "city pass" con obiettivi progressivi da sbloccare quotidianamente o settimanalmente e un'imperante presenza di una valuta di gioco per gli acquisti. Fortunatamente l'introduzione del gioco nel catalogo in abbonamento di Apple ha reso questi elementi una parte integrante della progressione in senso classico, costituendo una campagna single player organica e ben strutturata, che porta naturalmente a scoprire i vari aspetti costruttivi e gestionali. Il problema è che non risulta sempre ben chiaro cosa dobbiamo fare e come farlo: nonostante Cityscapes cerchi di guidare il giocatore in maniera piuttosto rigida, in certi casi i meccanismi del gameplay non risultano proprio immediati, anche a causa di un'interfaccia talmente semplificata da risultare un po' ermetica.

Ci sono anche alcune piccole incongruenze, come il fatto che i cittadini tendano a fare delle richieste che non sono ancora in linea con le possibilità costruttive sbloccate dal giocatore, ma si tratta comunque di piccolezze che vengono corrette nel volgere di pochi minuti di gioco. Il sistema di controllo è studiato per essere utilizzato con il touch screen e l'interfaccia riesce a convogliare in poche parole e simboli le informazioni necessarie, sebbene in certi casi, come abbiamo detto, tenda ad esagerare un po' con la sintesi.

CityScapes: Sim Builder ci porta a scoprire il gioco attraverso obiettivi e consigli

Un po' confuso anche il sistema di trascinamento e spostamento dell'inquadratura, con i controlli che, su questo fronte, tendono a volte a sovrapporsi quando si cerca di posizionare in maniera più precisa qualche particolare struttura, tuttavia sono inconvenienti piuttosto comprensibili per un titolo così stratificato ma sviluppato per essere fruito usando praticamente un dito. La grafica semplice e pulita guadagna in chiarezza, specialmente su display particolarmente piccoli, anche se manca un po' quell'attenzione al dettaglio che è invece caratteristica di altri titoli di questo genere, lasciando qui poco spazio alla contemplazione estetica della propria città.