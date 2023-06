Cosa giocherete questo weekend a parte Final Fantasy 16?

Ormai è entrata l'estate, le giornate sono più belle, il caldo è più intenso e non si segnalano pericoli imminenti provenienti dalla fascia di asteroidi che si trova tra Marte e Giove, quindi avremo sicuramente del tempo da dedicare ai videogiochi, a meno che non decidiate di andare al mare (non si fa, suvvia). Quindi: cosa giocherete questo weekend? Vi dedicherete a Final Fantasy 16 o farete altro?

Nonostante il periodo non proprio propizio, i giochi in uscita questa settimana sono insolitamente molti. Ad esempio il già citato Final Fantasy 16, che sta generando un bel dibattito per le sue caratteristiche pensate per un pubblico più ampio possibile. Sicuramente da giocare, se avete PS5, considerando che è un'esclusiva della console di Sony, almeno temporaneamente.

Saltando di palo in frasca questa è anche la settimana di Sonic Origins Plus, versione riveduta della raccolta Sonic Origins, con l'aggiunta dei titoli della serie usciti su Game Gear. Sicuramente un must per gli appassionati del porcospino blu di SEGA, che possono giocarci su tutte le piattaforme maggiori.

Trepang2 è uno sparatutto in prima persona che guarda al primo F.E.A.R., sia nel sistema di gioco, sia nell'intelligenza artificiale dei nemici. Nonostante non sia perfetto, vale sicuramente la pena di provarlo, se siete appassionati di sparatutto in prima persona.

Cambiando completamente genere, potreste dedicarvi a The Elder Scrolls Online: Necrom, la nuova espansione dell'MMO di Zenimax Online. Per chi vuole continuare a vivere nel mondo di The Elder Scrolls, valida alternativa a World of Warcraft e Final Fantasy XIV.

Infine, potreste dare una possibilità a Crash Team Rumble, pur non essendo proprio eccezionale a causa della scarsità iniziale di contenuti. Insomma, di cose da fare ne avete in questo caldo weekend di fine giugno. Datevi da fare.