Forza Horizon 1 e 2 server online presto chiusi per mancanza di giocatori

Lo studio di sviluppo Turn 10 Studios ha annunciato che presto saranno i chiusi i server di Forza Horizon 1 e 2, per mancanza di giocatori. Più precisamente, lo spegnimento avverrà il 22 agosto 2023. Da quella data in poi, le funzioni online come il matchmaking e le classifiche non saranno più disponibili.

Comunque sia, entrambi i giochi rimarranno giocabili offline senza problemi. Turn 10 ha spiegato di aver preso questa decisione per l'età dei due titoli e per il fatto che sono ormai poco giocati. Considerando che il primo Forza Horizon è disponibile solo per Xbox 360 (giocabile in retrocompatibilità su Xbox One e Xbox Series X/S) e che siamo arrivati a Forza Horizon 5, la cosa non stupisce.

I due giochi non sono più acquistabili, ma chi li possiede potrà continuare a scaricarli gratuitamente per giocare ai contenuti single player.

Le funzionalità online dei Forza Horizon più recenti, il 3 il 4 e il 5, continueranno a essere attive e disponibili.

Turn10 è attualmente concentrata nel supportare l'online dei Forza Horizon più recenti (ricordiamo che la serie è comunque sviluppata da Playground Games), in particolare il quinto capitolo, e che sta per lanciare l'attesissimo Forza Motorsport su PC e Xbox Series X/S.