Call of Duty, Phil Spencer farà tutto ciò che è in suo potere per tenere la serie su PlayStation

"Alzerò la mano. Farò tutto ciò che è necessario. Non abbiamo nessun piano. Prendo qui un impegno a non ritirare Call of Duty - questa è la mia testimonianza - da PlayStation", così ha parlato Phil Spencer di fronte al giudice Jacqueline Scott Corley, che deve giudicare sull'acquisizione di Activision Blizzard, bloccata dalla Federal Trade Commission, ossia l'organo antitrust USA. Spencer ha proseguito affermando: "Come hai detto, naturalmente è Sony che deve permetterci di pubblicare il gioco sulla sua piattaforma. Ma in assenza di tutto ciò, il mio impegno e la mia testimonianza sono che continueremo a pubblicare future versioni di Call of Duty su PlayStation 5 di Sony."

La posizione espressa da Spencer è un reiterare quanto già detto dal dirigente di Microsoft gaming e da altri dirigenti di Xbox e di Activision Blizzard nel corso di questi ultimi mesi.

Proprio dal processo è emerso un documento in cui Jim Ryan, il capo di Sony, si dice sicuro che Microsoft non toglierà Call of Duty da PlayStation, che è uno dei nodi fondamentali del dibattimento.

Insomma, la questione Call of Duty continua a emergere, nonostante le molte rassicurazioni di Microsoft e la sicurezza di Sony in merito. Staremo a vedere cosa stabilirà la sentenza.