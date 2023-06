Sony usa i profitti generati dai giochi Xbox su PlayStation per eliminare Xbox, secondo Phil Spencer

Nel corso del processo che vede contrapposta Microsoft alla FTC per l'acquisizione di Activision Blizzard, Phil Spencer, il capo della divisione gaming della casa di Redmond, ha affermato che Sony utilizzerebbe i ricavi provenienti dai giochi Xbox su PlayStation, di cui prende il 30%, anche per "ridurre la sopravvivenza di Xbox sul mercato", ossia per provare a eliminarla.

In che modo? Spencer ha parlato di Sony come di un concorrente molto aggressivo e ha fatto riferimento alla politica delle esclusive di terze parti della multinazionale giapponese. La logica è che Sony userebbe anche i soldi di Microsoft per stingere accordi che andrebbero a detrimento di Xbox.

Spencer: "Ogni volta che lanciamo un gioco su PlayStation, Sony prende il 30% dei ricavi e usa quei soldi per fare cose che riducono la sopravvivenza di Xbox sul mercato. Abbiamo provato a competere, ma negli ultimi venti anni non ci siamo riusciti in modo efficace."

Stando a Spencer, Sony nel corso degli anni ha provato in diversi modi a mettere i bastoni tra le ruote a Xbox, ad esempio inviando non inviando i devkit a Mojang per sviluppare una versione PS5 nativa di Minecraft.