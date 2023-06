Microsoft ha tentato di acquisire Zynga prima di Take Two, svela Phil Spencer

Tra i tanti retroscena che sono stati svelati nel corso del processo odierno tra FTC e Microsoft, c'è stata anche la rivelazione che Microsoft ha tentato di acquisire Zynga, prima che questa venisse poi acquistata in blocco da Take Two Interactive.

Durante l'interrogatorio di oggi, il capo di Xbox ha parlato delle difficoltà incontrate da Microsoft nel cercare di entrare nel mercato mobile. Spencer ha spiegato che gli utenti mobile non vogliono spesso le stesse esperienze disponibili su console, mentre gli utenti console non vogliono le esperienze dedicate alle piattaforme mobile.

Questo crea una certa spaccatura in una compagnia organizzata nello sviluppo di giochi principalmente console e PC, che si ritrova impreparata a coprire il segmento mobile a dovere. L'idea di Microsoft è stata dunque tentare l'acquisizione di Zynga, ma l'etichetta in questione è stata invece acquisita da Take Two per 12,7 miliardi di dollari, segnando all'epoca la più grande acquisizione nella storia del mercato videoludico.

Spencer ha riferito che Microsoft ha passato del tempo nello studiare la manovra di acquisizione, ma la cosa è poi saltata, facendo spostare le mire su King, all'interno del conglomerato Activision Blizzard. L'acquisizione di questa, nei piani di Microsoft, garantirebbe subito un accesso facilitato al mercato mobile.