GTA 5: mod aggiunge l'OceanGate Titan al gioco

Un giocatore di GTA 5 ha creato una mod che consente di usare nel gioco una riproduzione dell'OceanGate Titan, il sottomarino imploso mentre cercava di raggiungere il relitto del Titanic. Il veicolo è dotato di un suo sistema di collisioni ed è completamente utilizzabile.

Naturalmente la mod è arrivata sulla scia dei fatti di cronaca degli ultimi giorni, che hanno visto il mondo tenere il fiato sospeso per la sorte dei cinque membri dell'equipaggio, per cui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Stando a quanto spiegato dagli esperti, al momento dell'implosione sono passati pochi attimi prima che gli occupanti del Titan fossero schiacciati e morissero. Si è quindi aperto un grosso dibattito sulla sicurezza di questi mezzi e sull'importanza di una regolamentazione che impedisca a compagnie improvvisate di tentare queste imprese.

L'OceanGate Titan in GTA V

Il caso ha destato così tanta sensazione che il modder SkylineGTRFreak, specializzato in mod ispirate a fatti del mondo reale, ha deciso di inserire in GTA V l'OceanGate Titan, dotandolo anche di luci e di un portello anteriore funzionante. Certo, in GTA V non ci sono moltissime attività sottomarine, al netto di qualche mod, ma non è questo il punto.

Per scaricare la mod, cliccate qui.