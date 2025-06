ASUS TUF Gaming VG249Q3R è in offerta su Amazon: 180Hz e 1ms ad un prezzo stracciato

Tecnologie FreeSync e Shadow Boost integrate

Grazie al supporto per AMD FreeSync con frequenza di aggiornamento variabile (VRR), il monitor elimina tearing e stuttering, offrendo un'esperienza di gioco fluida e senza interruzioni. La tecnologia Shadow Boost migliora la visibilità nelle aree scure, evidenziando i dettagli nascosti senza compromettere le zone luminose.

Adaptive Sync Technology

La combinazione tra alta frequenza di aggiornamento, tecnologia ELMB (Extreme Low Motion Blur) e ampia copertura sRGB lo rende una scelta ottimale non solo per il gaming, ma anche per la fruizione di contenuti video e creativi. Il design sobrio e compatto lo rende adatto a qualsiasi scrivania, anche in spazi ristretti.