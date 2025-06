Mario Kart World continua a dominare le classifiche giapponesi, Nintendo Switch 2 annichilisce i concorrenti

Nintendo Switch 2 continua a dettare legge in Giappone, dove ha annichilito la concorrenza, vendendo altre 153.205 unità, stando alle classifiche stilate dalla rivista Famitsu. PlayStation 5 segue a lungissima distanza, con 9.612 unità per il modello base. Sommando tutti i modelli, non arriva a 15.000 unità. Nintendo Switch mostra invece un vistoso calo, com'era lecito attendersi. Male le Xbox Series, le cui vendite sommate superano per un pelo le 250 unità.