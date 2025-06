PS VR2 costa molto meno su AliExpress, spedito dall'Europa

Il venditore è Euro Tech Store , un negozio con sede in Spagna (che spedisce internazionalmente) e dispone di ottime recensioni da parte degli utenti.

Se avete una PS5 ma volete dare una spinta alla vostra esperienza videoludica quotidiana, una soluzione è acquistare un PS VR2 , ovvero l'headset per la realtà virtuale (compatibile anche con PC, tra l'altro). Se vi interessa ma volete risparmiare, potete optare per la promozione attiva fino al 25 giugno (o fino a esaurimento scorte) su AliExpress. Potete infatti pagare il visore 367,75€ invece dei 449,99€ richiesti da Amazon. Potete comprarlo a prezzo scontato a questo indirizzo .

Cosa è incluso nella confezione di PS VR2

Nella scatola trovate:

Il visore PS VR2

I due controller VR2 Sense

Un cavo USB

Gli auricolari stereo

Tre paia di copri auricolari di varie dimensioni

Ricordiamo che il visore è compatibile anche con i PC, ma dovete comprare un adattatore che non è incluso nella confezione. Segnaliamo poi che nella pagina prodotto trovare anche dei codici da usare per risparmiare con gli sconti di AliExpress, in base alla cifra pagata.