Pubblicato su YouTube uno dei documentari videoludici più famosi di tutti i tempi

Era il 1984, ormai più di 40 anni fa, quando la BBC trasmise un documentario sull'industria videoludica del Regno Unito, allora in pieno fermento da 8-bit e in crescita costante. Voleva raccontare di Imagine Software e dei suoi successi, ma divenne testimone oculare della sua spettacolare caduta. In realtà l'obiettivo era quello di dare un quadro sull'industria dei videogiochi inglese, cui la BBC era interessatissima, tanto da dedicare varie trasmissioni ai videogiochi, arrivando addirittura firmare un computer: il BBC Micro, o Beeb per gli amici.

Il documentario si chiamava "Commercial Breaks: The Race For Santa's Software" e parlava anche di Ocean, all'epoca rivale di Imagine. Diventato una vera e propria leggenda in ambito retrogaming, è stato ripubblicato su YouTube dalla BBC, per la gioia della collettività.