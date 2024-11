Nintendo svela tutto il suo programma per la Milan Games Week & Cartoomics, con i premi per chi partecipa

Nintendo ha confermato la propria presenza alla Milan Games Week & Cartoomics che avrà luogo dal 22 al 24 novembre presso il padiglione 11 di FieraMilano (Rho).

Avrà 90 postazioni dove sarà possibile provare Super Mario Bros. Wonder, Pokémon Scarlatto, Pokémon Violetto e Leggende Pokémon: Arceus, Luigi's Mansion 2 HD, Super Mario Party Jamboree, Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Mario & Luigi: Fraternauti alla carica, Pikmin 4, Super Mario Odyssey, Donkey Kong Country: Tropical Freeze, Mario 3D World + Bowser's Fury, Mario vs. Donkey Kong, Princess Peach: Showtime!, Kirby's Return to Dream Land Deluxe, Kirby e la Terra Perduta, Nintendo World Championships: NES Edition, Splatoon 3, Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo Switch Sports e Mario Strikers: Battle League Football.

Si sommano poi giochi di terze parti come EA FC25, DRAGON QUEST III HD-2D Remake e Fortnite. Ci sarà anche una un'area di photo opportunity dedicata a Super Mario e Animal Crossing: New Horizons.

Gli ospiti sul palco moderato da Kafkanya, saranno le Ame, gli Auch, Bertra, Cydonia, Daniele Calise, Danny Schipani, DavideVix, Farenz, Frake, Froz3n, Gidano, i Gigaciao, Joepad17, Kurolily, Leonardo de Carli, Matteo Bobbi, PlayerInside, Poketonx, Poro Michele, Retrobigini, RoundTwo, Sabaku e Vikingplays, a cui si sommeranno Luca Ceribelli, Eduardo Cunha, Marco Silva e Arash Ommati, ovvero le stelle del competitivo Pokémon.

Ci saranno gli spazi e-commerce Nintendo e chi farà il check in registrando il QR code associato al proprio account Nintendo potrà ottenere 100 punti platino e una bag rossa in tela di Super Mario.