Tastiera meccanica Logitech G413 TKL SE in forte sconto su Amazon

La tastiera Logitech G413 TKL SE , una soluzione compatta e performante per il gaming, è disponibile su Amazon Italia a un prezzo scontato di 54,99 €, rispetto al prezzo di listino di 84,99 €, con una riduzione del 35%. Puoi trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Venduta e spedita da Amazon, la tastiera è accompagnata da reso gratuito fino al 15 gennaio 2025 , permettendo una prova prolungata e l'acquisto in tranquillità con spedizione rapida.

Una tastiera da gaming resistente e performante

La Logitech G413 TKL SE è dotata di switch meccanici tattili, garantendo una risposta precisa e veloce durante le sessioni di gioco. I copritasti in PBT, resistenti al calore e all'usura, offrono un'elevata durabilità e sono progettati per mantenere una sensazione di solidità nel tempo. Inoltre, la tastiera presenta una retroilluminazione LED monocromatica bianca che ne migliora la visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Gli switch della tastiera Logitech G413 TKL SE.

Progettata con un telaio in alluminio spazzolato nero, questa tastiera presenta un design elegante e minimalista che si adatta a qualsiasi postazione di gioco. Include 12 tasti funzione (FN) per il controllo multimediale e il rollover a 6 tasti con funzione anti-ghosting, ideale per un controllo affidabile durante il gioco. La Logitech G413 TKL SE è compatibile con PC e Mac, offrendo versatilità e qualità senza compromessi.