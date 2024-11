I display OLED pronti a un salto generazionale con l'investimento miliardario di Samsung nella linea A6

La nuova linea, denominata A6, è situata presso il vecchio impianto LCD L8 di Samsung ad Asan, in Corea del Sud. Si tratta del primo impianto al mondo di ottava generazione per la produzione di pannelli AMOLED, e l'investimento totale previsto dovrebbe superare i 3 miliardi di dollari.

La linea A6 di Samsung Display

Attualmente, Samsung Display si sta concentrando sul collaudo, la calibrazione e il miglioramento di tutte le fasi del processo produttivo. La nuova fabbrica, infatti, include tecnologie innovative mai utilizzate prima nella produzione di OLED. La linea A6 si rivolge principalmente al mercato dei dispositivi IT, come laptop, tablet e monitor. L'obiettivo è quello di produrre pannelli AMOLED di grandi dimensioni, con una qualità d'immagine superiore rispetto agli attuali LCD.

Una slide che mostra i progressi nella gestione del vetro nei pannelli AMOLED

Questa nuova tecnologia promette di portare numerosi vantaggi, tra cui colori più vividi, neri più profondi, un maggiore contrasto e un consumo energetico ridotto. I pannelli AMOLED di ottava generazione, inoltre, saranno più sottili e leggeri rispetto agli attuali display LCD, il che consentirà di realizzare dispositivi più compatti e portatili. Ma soprattutto la nuova linea vanterà una gestione migliore del vetro in fase di produzione.

L'avvio della produzione di massa di pannelli AMOLED di ottava generazione rappresenta un passo importante per l'industria dei display. Si prevede che questa tecnologia avrà un impatto significativo sul mercato dei dispositivi IT, offrendo nuove opportunità di design e di innovazione. Non resta che attendere il 2026 per vedere i primi frutti di questa nuova tecnologia, mentre un display OLED flessibile potrebbe essere usato persino per la favorire ricrescita dei capelli.