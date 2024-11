I fan di Monster Hunter Wilds chiedono a Capcom di trasformare un bug in un vero contenuto del gioco completo

Come forse saprete, la versione beta aperta di Monster Hunter Wilds è da poco conclusa. In attesa della versione completa che arriverà a fine febbraio, gli appassionati stanno chiedendo a Capcom di sistemare i problemi emersi nella demo. Altri, però, stanno chiedendo di non farlo o, per meglio dire, di inserire nel gioco di lancio uno specifico bug , trasformandolo in una "feature".

Le richieste dei fan di Monster Hunter Wilds

Nella versione di prova, infatti, è capitato ad alcuni giocatori che i mostri venissero caricati in "versione PS1", ovvero con una mole poligale bassissima. Il risultato è ovviamente frutto di limiti tecnici delle macchine da gioco utilizzate per la demo di Monster Hunter Wilds così come di problemi di caricamento del gioco stesso. Il tutto però ha colpito alcuni appassionati che hanno soprannominato queste creature low-poly come "mostri origami" per il loro aspetto ad angoli netti.

Il risultato è che alcuni stanno simpaticamente chiedendo a Capcom di inserire dei mostri "origami" nel gioco finale, come piccolo extra. Vari utenti in rete stanno anche creando delle fan art di questo mostri speciali a bassa risoluzione, prendendo ispirazione da quelli visti nella versione di prova di Monster Hunter Wilds o da precedenti giochi della serie.

In tutta onestà, non crediamo che Capcom vorrà mai fare qualcosa del genere, quindi non pensiamo ci si debba sperare, ma sicuramente è un modo positivo di affrontare un difetto tecnico di un videogioco.

Un utente ad esempio ha scritto: "Vi imploro in modo non ironico e con tutta la sincerità che ho in corpo di aggiungere i modello a bassa mole poligonale come reale contenuto nel gioco completo". In risposta altri utenti di Twitter confermano che apprezzano molto l'idea.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Nel frattempo, Capcom assicura che il gioco completo è già in uno stato migliore rispetto alla beta.