I licenziamenti presso Rockstar Games hanno causato il rimando di GTA 6? Un giornalista risponde

Uno dei grandi annunci del momento di Rockstar Games è il rimando di GTA 6, ma c'è una seconda notizia che vi abbiamo già riportato e che ha una propria rilevanza: lo sviluppatore ha licenziato trenta dipendenti, accusandoli di aver condiviso materiale riservato. C'è però chi afferma che il vero motivo è stato un tentativo di sindacalizzazione, che la compagnia vuole evitare.

Al di là del motivo, però, si potrebbe pensare che il tempismo di queste nuove notizie sia un po' curioso, ovvero viene da chiedersi se per caso i licenziamenti abbiano anche causato il rimando di GTA 6. Una risposta arriva dal sempre ben informato Jason Schreier, giornalista di Bloomberg e insider dell'industria videoludica.