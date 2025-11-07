0

Il rinvio di GTA 6 ha fatto crollare le azioni di Take-Two Interactive

Le azioni di Take-Two Interactive hanno subito un durissimo colpo a causa dell'annuncio del rinvio di GTA 6, che uscirà a novembre 2026.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   07/11/2025
Alcuni personaggi di Grand Theft Auto 6
Le azioni dell'editore di GTA 6, Take-Two Interactive, sono crollate di quasi il 10% in seguito all'annuncio del rinvio di quello che non esitiamo a definire come il gioco più atteso di sempre. Previsto in precedenza per maggio 2026, è stato spostato al 19 novembre dello stesso anno; uno slittamento di circa sei mesi che evidentemente non è piaciuto agli investitori.

Un duro colpo

Il titolo di Take-Two Interactive ha avuto un picco negativo del 9,63%, per poi risalire leggermente attestandosi a -8,95%. Il crollo è comunque evidente, come mostra questo grafico sull'andamento del titolo nelle ultime settimane.

Il grafico dell'andamento delle azioni di Take-Two Interactive
Il grafico dell'andamento delle azioni di Take-Two Interactive

Sono bastate queste poche parole per bruciare decine di milioni di dollari: "Ciao a tutti, Grand Theft Auto VI uscirà giovedì 19 novembre 2026. Ci dispiace dover aggiungere ulteriore tempo a quella che sappiamo essere stata un'attesa già lunga, ma questi mesi extra ci permetteranno di completare il gioco con il livello di rifinitura che vi aspettate e meritate."

GTA 6 rinviato: il CEO di Take-Two è fiducioso che la data di uscita stavolta verrà rispettata, di nuovo GTA 6 rinviato: il CEO di Take-Two è fiducioso che la data di uscita stavolta verrà rispettata, di nuovo

Rockstar Games ha scelto di rinviare la pubblicazione del suo gioco più grande di sempre, probabilmente per non sporcare in alcun modo il lancio con polemiche relative a problemi tecnici o grossi bug. Molti avevano già preventivato il rinvio, considerando le dimensioni del progetto e le voci che andavano circolando, e ora è arrivata la conferma ufficiale.

I fan non l'hanno presa benissimo, ma più volte il CEO di Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, ha dichiarato di voler lasciare a Rockstar Games la decisione finale su quando pubblicare Grand Theft Auto 6. Del resto è il gioco con cui la compagnia prevede di incassare 8 miliardi di dollari nel giro di pochi giorni, quindi non avrebbe senso mettergli fretta.

