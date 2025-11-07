Capcom ha aggiornato i dati di vendita dei suoi titoli Platinum

Capcom ha aggiornato il suo elenco dei "Titoli Platinum", ossia i giochi che hanno venduto più di un milione di copie, fornendo i dati di vendita totali al 30 settembre 2025. Si tratta di un elenco rilevante, perché mostra la crescita delle sue serie nel tempo e tiene conto delle vendite aggiuntive fatte anno per anno.
Vendite stellari
Vediamo quindi i dati aggiornati dei singoli titoli più venduti di Capcom, con esplicitato l'aumento di vendite rispetto ai dati precedenti, risalenti al 30 giugno 2025.
- Resident Evil Village (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) ha venduto 12,8 milioni di copie (+600.000 rispetto al 30 giugno 2025)
- Resident Evil 2 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) ha venduto 16,3 milioni di copie (+500.000 rispetto al 30 giugno 2025)
- Resident Evil 4 remake (PS5, PS4, Xbox Series, PC) ha venduto 11,1 milioni di copie (+500.000 rispetto al 30 giugno 2025)
- Resident Evil 7 biohazard (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) ha venduto 15,9 milioni di copie (+500.000 rispetto al 30 giugno 2025)
- Street Fighter 6 (PS5, PS4, Xbox Series, PC) ha venduto 5,7 milioni di copie (+500.000 rispetto al 30 giugno 2025)
- Resident Evil 3 remake (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) ha venduto 10,6 milioni di copie (+400.000 rispetto al 30 giugno 2025)
- Monster Hunter Rise (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC) ha venduto 17,8 milioni di copie (+300.000 rispetto al 30 giugno 2025)
- Devil May Cry 5 (PS4, Xbox One, PC) ha venduto 10,7 milioni di copie (+200.000 rispetto al 30 giugno 2025)
- Monster Hunter Rise: Sunbreak (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC) ha venduto 10,4 milioni di copie (+200.000 rispetto al 30 giugno 2025)
- Monster Hunter Wilds (PS5, Xbox Series, PC) ha venduto 10,7 milioni di copie (+200.000 rispetto al 30 giugno 2025)
- Monster Hunter World: Iceborne (PS4, Xbox One, PC) ha venduto 15,6 milioni di copie (+200.000 rispetto al 30 giugno 2025)
- Dragon's Dogma II (PS5, Xbox Series, PC) ha venduto 3,9 milioni di copie (+100.000 rispetto al 30 giugno 2025)
- Monster Hunter: World (PS4, Xbox One, PC) ha venduto 21,8 milioni di copie (+100.000 rispetto al 30 giugno 2025)
- Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics (PS4, Xbox One, Switch, PC) ha venduto 1 milione di copie (Nuovo)