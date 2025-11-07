Capcom ha aggiornato i dati di vendita dei suoi titoli Platinum

Capcom ha aggiornato il suo elenco dei "Titoli Platinum", ossia i giochi che hanno venduto più di un milione di copie, fornendo i dati di vendita totali al 30 settembre 2025. Si tratta di un elenco rilevante, perché mostra la crescita delle sue serie nel tempo e tiene conto delle vendite aggiuntive fatte anno per anno.