Capcom ha aggiornato i dati di vendita dei suoi titoli Platinum

A margine del suo resoconto finanziario, Capcom ha pubblicato l'elenco aggiornato delle vendite dei suoi titoli Platinum.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   07/11/2025
Lady Dimitrescu in Resident Evil Village

Capcom ha aggiornato il suo elenco dei "Titoli Platinum", ossia i giochi che hanno venduto più di un milione di copie, fornendo i dati di vendita totali al 30 settembre 2025. Si tratta di un elenco rilevante, perché mostra la crescita delle sue serie nel tempo e tiene conto delle vendite aggiuntive fatte anno per anno.

Vendite stellari

Vediamo quindi i dati aggiornati dei singoli titoli più venduti di Capcom, con esplicitato l'aumento di vendite rispetto ai dati precedenti, risalenti al 30 giugno 2025.

Street Fighter 6 continua a vendere bene
  • Resident Evil Village (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) ha venduto 12,8 milioni di copie (+600.000 rispetto al 30 giugno 2025)
  • Resident Evil 2 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) ha venduto 16,3 milioni di copie (+500.000 rispetto al 30 giugno 2025)
  • Resident Evil 4 remake (PS5, PS4, Xbox Series, PC) ha venduto 11,1 milioni di copie (+500.000 rispetto al 30 giugno 2025)
  • Resident Evil 7 biohazard (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) ha venduto 15,9 milioni di copie (+500.000 rispetto al 30 giugno 2025)
  • Street Fighter 6 (PS5, PS4, Xbox Series, PC) ha venduto 5,7 milioni di copie (+500.000 rispetto al 30 giugno 2025)
  • Resident Evil 3 remake (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) ha venduto 10,6 milioni di copie (+400.000 rispetto al 30 giugno 2025)
  • Monster Hunter Rise (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC) ha venduto 17,8 milioni di copie (+300.000 rispetto al 30 giugno 2025)
  • Devil May Cry 5 (PS4, Xbox One, PC) ha venduto 10,7 milioni di copie (+200.000 rispetto al 30 giugno 2025)
  • Monster Hunter Rise: Sunbreak (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC) ha venduto 10,4 milioni di copie (+200.000 rispetto al 30 giugno 2025)
  • Monster Hunter Wilds (PS5, Xbox Series, PC) ha venduto 10,7 milioni di copie (+200.000 rispetto al 30 giugno 2025)
  • Monster Hunter World: Iceborne (PS4, Xbox One, PC) ha venduto 15,6 milioni di copie (+200.000 rispetto al 30 giugno 2025)
  • Dragon's Dogma II (PS5, Xbox Series, PC) ha venduto 3,9 milioni di copie (+100.000 rispetto al 30 giugno 2025)
  • Monster Hunter: World (PS4, Xbox One, PC) ha venduto 21,8 milioni di copie (+100.000 rispetto al 30 giugno 2025)
  • Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics (PS4, Xbox One, Switch, PC) ha venduto 1 milione di copie (Nuovo)
