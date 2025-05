55.000 anni di carcere e 2 miliardi di taglia in The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sono un record?

Quanti anni di carcere è possibile fare in The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered commettendo dei crimini? Tantissimi. A raccontarlo è stato l'utente Scribe_of_Satire su Reddit, che ha rubato più di un milione di oggetti diversi in giro per Cyrodiil ed è stato condannato a 55.000 anni di prigione , con un taglia sulla testa di 2 miliardi di pezzi d'oro.

Numeri da re del crimine

In effetti il nostro ha un casellario giudiziario davvero impressionante, come visibile nel suo post:

La taglia sulla sua testa è, precisamente, di 2.015.212.288 monete d'oro, mentre i giorni di carcere da scontare sono 20.178.790, per 1.052.737 oggetti rubati (avrà rubato intere case con tutti gli oggetti dentro, per raggiungere questa quantità). La parte migliore è che il nostro genio del crimine ha borseggiato una sola persona. Evidentemente non ama il contatto con gli altri esseri senzienti.

Alla fine il nostro ha scontato la sua pena e quando è uscito di prigione tutto era ancora lì. Il mondo intorno a lui non era cambiato. Non c'era stata alcuna invasione, la crisi dei portali di Oblivion non era stata risolta e tutti erano al loro posto. Sì, quando Scribe of Satire è finalmente uscito dalla sua reclusione durata 50 millenni, il gioco ha stabilito che era l'anno -9.818 della Terza Era di Tamriel, con il calendario che è ripartito da capo, sballando completamente la linea temporale. Ah, The Elder Scrolls VI non era ancora uscito.