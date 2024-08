Se siete belli giocate meno tempo ai videogiochi, dice la scienza, e avete pure più amici

Lo conoscete quello stereotipo secondo il quale gli appassionati di tecnologia e di videogiochi sono tendenzialmente brutti? Il classico ragazzino con i brufoli, magari non proprio in forma, che ha pochi amici e che non piace a nessuno? La scienza ora dice che non è poi così uno stereotipo.

Okay, non proprio in realtà, ma uno studio afferma che le persone più attraenti tendono a giocare meno tempo rispetto alle persone meno attraenti, sia tra gli adolescenti che tra gli adulti, perlomeno negli USA.