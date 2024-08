Il bundle Capcom Summer 2024 consente di portarsi a casa tanti giochi dell'editore giapponese

Humble Bundle ha lanciato un nuovo bundle per migliorare la temperatura di questa torrida estate: il Capcom Summer 2024 Game Bundle , che consente di portarsi a casa tantissimi giochi della compagnia giapponese, considerando che alcuni dei dodici prodotti che ne fanno parte sono delle raccolte. Insomma, se vi manca qualcosa, dategli uno sguardo.

Il bundle

Come sempre il bundle è diviso in fasce di prezzo, ossia è possibile ottenere più o meno giochi offrendo cifre differenti. In questo caso ci sono quattro fasce. Vediamole.

Spendendo almeno 4,63 euro si ottengono: Dragon's Dogma: Dark Arisen Dead Rising 2: Off the Record Dead Rising 2

si ottengono: Spendendo almeno 9,26 euro si ottengono tutti i giochi della fascia precedente più: Street Fighter V: Champion Edition Street Fighter 30th Anniversary Collection Dead Rising 3: Apocalypse Edition

si ottengono tutti i giochi della fascia precedente più: Spendendo almeno 18,53 euro si ottengono tutti i giochi delle fasce precedenti, più: Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy Capcom Beat 'Em Up Bundle Dead Rising 4: Frank's Big Package

si ottengono tutti i giochi delle fasce precedenti, più: Infine, spendendo almeno 27,80 euro si ottengono tutti i giochi delle fasce precedenti, più: Ghost Trick: Phantom Detective The Great Ace Attorney Chronicles Capcom Fighting Collection

si ottengono tutti i giochi delle fasce precedenti, più:

Il valore complessivo del bundle è stimato in 319,68 euro (se consideriamo i prezzi pieni di tutti i giochi).

Come sempre parte della somma ottenuta dall'Humble Bundle andrà in beneficenza. Nel caso a due associazioni, Children's Miracle Network Hospitals e Breakthrough T1D.

Come sempre, di tutti i giochi saranno fornite delle chiavi riscattabili su Steam. Inoltre viene specificato che sono tutti giochi verificati per Steam Deck.