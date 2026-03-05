0

Rivivi la storia di Ezio Auditore: Assassin's Creed The Ezio Collection per Nintendo Switch è in sconto

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Assassin's Creed The Ezio Collection per Nintendo Switch a un prezzo vantaggioso. Vediamo tutti i dettagli.

Se vuoi recuperare le iconiche avventure di Ezio Auditore, Assassin's Creed The Ezio Collection per Nintendo Switch è su Instant Gaming a 13,93 € invece di 50 €. Su Nintendo eShop è attualmente a prezzo pieno ed è tra i migliori sconti delle varie piattaforme. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su eShop. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Diventa un Maestro e arriva ai vertici della Confraternita

Come anticipato, si tratta di una collezione che include Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed Revelations e tutti i DLC con una grafica migliorata che ti permetterà di vivere esperienze ancora più immersive e convincenti. Inoltre, sono presenti due brevi film, ovvero Assassin's Creed Lineage e Assassin's Creed Embers. In questa collezione vestirai i panni del celebre Ezio Auditore da Firenze. Dovrai apprendere le tecniche degli Assassini e vendicare il tradimento subito dalla tua famiglia. Inoltre, esplorerai una serie di ambientazioni affascinanti, dall'Italia del Rinascimento fino alla Costantinopoli del Cinquecento.

Nel complesso, si tratta di vere e proprie pietre miliari del mondo videoludico, con una colonna sonora splendida. Tuttavia, le migliorie tecniche si notano principalmente su Assassin's Creed 2 e i difetti storici oggi sono ancor più duri da digerire. Per saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione, in questo caso per PS4.

