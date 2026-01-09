Baldur's Gate 3 uscirà su Nintendo Switch 2? Ecco cosa dice Larian

Baldur's Gate 3 uscirà su Nintendo Switch 2? La domanda è stata posta nel corso della sessione di domande e risposte che Larian Studios ha tenuto nella giornata di oggi, ma la risposta fornita dal CEO dello studio, Swen Vincke, potrebbe non piacervi.

"Ci sarebbe piaciuto molto (portare Baldur's Gate 3 su Nintendo Switch 2), ma non era una decisione che spettava a noi prendere", ha spiegato Vincke, senza però entrare nei dettagli della questione. Dunque il team avrebbe voluto, ma per qualche motivo Hasbro e Wizards of the Coast si sono opposti.

Non è detta l'ultima parola, sia chiaro: sebbene Vincke abbia chiarito che Larian Studios non è stata coinvolta nel progetto, nulla impedirebbe ai proprietari del franchise di affidare la realizzazione della conversione a qualcun altro, come peraltro accade molto spesso.

Di certo un'eventuale riduzione di Baldur's Gate 3 per Nintendo Switch 2 potrebbe trarre vantaggio dalle peculiari funzionalità della nuova console ibrida, ad esempio la modalità mouse dei Joy-Con e naturalmente la portabilità.