Baldur's Gate 3 uscirà su Nintendo Switch 2? Ecco cosa dice Larian

Baldur's Gate 3 uscirà su Nintendo Switch 2? La domanda è stata posta nel corso della sessione di domande e risposte che Larian Studios ha tenuto nella giornata di oggi, ma la risposta fornita dal CEO dello studio, Swen Vincke, potrebbe non piacervi.
"Ci sarebbe piaciuto molto (portare Baldur's Gate 3 su Nintendo Switch 2), ma non era una decisione che spettava a noi prendere", ha spiegato Vincke, senza però entrare nei dettagli della questione. Dunque il team avrebbe voluto, ma per qualche motivo Hasbro e Wizards of the Coast si sono opposti.
Non è detta l'ultima parola, sia chiaro: sebbene Vincke abbia chiarito che Larian Studios non è stata coinvolta nel progetto, nulla impedirebbe ai proprietari del franchise di affidare la realizzazione della conversione a qualcun altro, come peraltro accade molto spesso.
Di certo un'eventuale riduzione di Baldur's Gate 3 per Nintendo Switch 2 potrebbe trarre vantaggio dalle peculiari funzionalità della nuova console ibrida, ad esempio la modalità mouse dei Joy-Con e naturalmente la portabilità.
Una conversione troppo complicata?
Talmente popolare e importante da ispirare il finale di Stranger Things, Baldur's Gate 3 è un'esperienza enorme e complessa, e come tale magari portarla su Nintendo Switch 2 potrebbe non essere affatto semplice, ma Vincke non ha accennato alla questione.
Resta dunque la speranza che il gioco trovi comunque il modo di approdare sulla console ibrida giapponese, magari appunto grazie a uno studio esterno che si occupi della conversione al posto di Larian Studios, attualmente impegnata con l'ambizioso e promettente Divinity.