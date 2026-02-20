2

Il trailer di lancio di Ys X: Proud Nordics ci ricorda che ora è disponibile su PS5, PC e Nitnendo Switch 2

Ys X: Proud Nordics arriva su PS5, PC e Switch 2 con una versione ampliata del gioco di Falcom, nuovi contenuti, miglioramenti al gameplay e il debutto di Adol Christin sulla nuova console Nintendo.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   20/02/2026
I due protagonisti di Ys X: Nordics

Da oggi Ys X: Proud Nordics è disponibile su PS5, PC e Nintendo Switch 2 e come da prassi il publisher NIS America ha festeggiato con il trailer di lancio, che trovate qui sotto.

Si tratta della versione ampliata e migliorata dell'action GDR di Nihon Falcom, uscito originarimente a ottobre 2024 su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch, che introduce una serie di migliorie, nuovi contenuti, nonché rappresentando il debutto di Adol Christin su Switch 2.

Adol Christin è tornato, di nuovo

Ys X: Nordics è un action GDR realizzato da Nihon Falcom che segue una nuova avventura di Adol Christin nelle acque dell'Obelia Gulf. Dopo un incontro burrascoso in mare, Adol si ritrova legato da un misterioso potere alla giovane piratessa Karja Balta: i due devono collaborare, sfruttando l'abilità del Mana e un sistema di combattimento veloce che alterna azione diretta e meccaniche "duo" basate sulla loro connessione. L'esplorazione si divide tra isole inesplorate e sezioni navali, mentre sullo sfondo si scontrano i fieri Normanni e gli enigmatici Griegr, esseri apparentemente immortali.

Ys X: Nordics, la recensione di un JRPG fantasy ricco di pirati e vichinghi Ys X: Nordics, la recensione di un JRPG fantasy ricco di pirati e vichinghi

La versione "Proud" introduce diversi contenuti aggiuntivi, tra cui un dungeon ad alta difficoltà, una nuova storia integrata nella trama principale, oltre a una serie di migliorie che spaziano dalla revisione del gameplay e dei combattimenti a nuove meccaniche, abilità e combo, fino a una colonna sonora ampliata e ulteriori extra, nonché ottimizzazioni specifiche per la versione Nintendo Switch 2.

Segnalazione Errore
