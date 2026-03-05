Preordina il nuovo iPhone 17e su Amazon: display Super Retina XDR, chip A19 e un giorno intero di autonomia

Se il nuovo iPhone 17e ti incuriosisce, puoi già preordinarlo su Amazon. Si tratta della versione più compatta ed economica del modello 17. Di seguito riepiloghiamo tutte le varianti da 256 GB ; per aprire la pagina del prodotto basterà toccare i box sottostanti: Se invece ti interessa il taglio da 512 GB , ecco tutti i modelli disponibili per il preordine: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Tieni a mente che sarà ufficialmente disponibile dall'11 marzo. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un iPhone 17 compatto

Come anticipato, questo prodotto presenta molte delle funzioni di iPhone 17, ma a un prezzo più contenuto. Troviamo un display Super Retina XDR da 6,1" con la parte frontale in Ceramic Shield 2, tre volte più resistente ai graffi rispetto al modello 16e. Inoltre, il chip A19 offre prestazioni fluide e rapide, permettendoti anche di giocare ai titoli più complessi. Il comparto fotografico si basa su una fotocamera Fusion da 48 MP con teleobiettivo 2x di qualità ottica. Lo smartphone offre un'autonomia di un giorno e supporta la ricarica wireless fino a 15 W rispetto ai 7,5 W di iPhone 16e.

Sono inoltre supportate funzioni satellitari come SOS Emergenze, Messaggi via satellite e Rilevamento incidenti, oltre alla traduzione in tempo reale, Call Screening e filtri per messaggi sconosciuti, mentre il sistema operativo è iOS 26. Ovviamente bisogna tenere a mente che è il prezzo è comunque medio-alto, quindi se hai bisogno di opzioni ancora più economiche o con caratteristiche più specifiche, forse non dovresti acquistare questo modello o attendere futuri sconti.