Uno State of Play a febbraio 2026 è stato "confermato" da un noto leaker

Secondo una nota fonte, Sony avrebbe in programma di mandare in onda un classico State of Play nel mese di febbraio 2026.
Lo State of Play è un evento di presentazione nel quale l'editore di PlayStation mette in mostra una serie di titoli, in un mix di indie e giochi AAA, sia prodotti internamente che da terze parti. L'ultimo andato in onda è di novembre 2025 e si è focalizzato su giochi sviluppati in Giappone e Asia. Il più recente State of Play "principale" è invece di settembre 2025. I tempi sono certamente maturi per nuovi annunci, in programmazione della primavera e dell'estate.
Cosa è stato detto sullo State of Play
L'informazione è stata condivisa da NateTheHate, che tramite Twitter ha risposto a un utente che chiedeva: "Ciao, ci sarà uno State of Play a febbraio?". La risposta del leaker è stata molto semplicemente: "Ci sarà, sì".
Ovviamente per ora è solo un rumor e nulla più, ma di norma febbraio è il mese scelto da Sony per uno State of Play, quindi non è una sorpresa. Di solito PlayStation non annuncia l'evento fino a pochi giorni prima della messa in onda, quindi non sapremo nulla di ufficiale al riguardo per ancora un po', probabilmente.
Su cosa sarà mostrato, c'è spazio per Marvel's Wolverine, Marathon e Saros, ad esempio, tutti già confermati. Parlando di novità, invece, un nuovo God of War o un altro nuovo titolo di Santa Monica Studio desterebbe l'attenzione degli spettatori, così come un primo vero trailer di gameplay di Intergalactic: The Heretic Prophet di Naughty Dog.
Non ci resta che attendere e vedere cosa sarà indicato da Sony.