Uno State of Play a febbraio 2026 è stato "confermato" da un noto leaker

Secondo una nota fonte, Sony avrebbe in programma di mandare in onda un classico State of Play nel mese di febbraio 2026.

Lo State of Play è un evento di presentazione nel quale l'editore di PlayStation mette in mostra una serie di titoli, in un mix di indie e giochi AAA, sia prodotti internamente che da terze parti. L'ultimo andato in onda è di novembre 2025 e si è focalizzato su giochi sviluppati in Giappone e Asia. Il più recente State of Play "principale" è invece di settembre 2025. I tempi sono certamente maturi per nuovi annunci, in programmazione della primavera e dell'estate.