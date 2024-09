Netflix Games: tutti gli annunci della Geeked Week 2024

Gli abbonati, poi, hanno a disposizione anche altri videogiochi sviluppati da studi di terze parti come Grand Theft Auto: The Trilogy, Storyteller, Hades e Oxenfree.

Al momento sono disponibili più di cento giochi su Netflix Games e sono inclusi in tutti i tipi di abbonamento, senza pubblicità, acquisti in-app o costi aggiuntivi. Molti di questi sono ispirati alle serie TV e ai film Netflix di maggior successo, come Emily in Paris, Too Hot to Handle, Virgin River, e gli imminenti Galline in fuga: Non mi becchi e Squid Game: senza limiti.

Durante la Geeked Week 2024 Live di Netflix , un evento presentato da Joe Manganiello di Deal or No Deal Island, i fan presenti ad Atlanta e quelli che hanno seguito la diretta streaming hanno assistito ad anteprime, novità e sorprese dalle serie TV, dai film e dai videogiochi del colosso dell'intrattenimento, tra cui citiamo Squid Game, Arcane, One Piece, Avatar - La leggenda di Aang, Don't Move, Mercoledì, Cobra Kai, Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft, Devil May Cry e molti altri.

Il gioco che promette un'elevata personalizzazione del proprio ribelle sia in termini di apparenza, sia di progressione, con quello che sembra un sistema di classi. La modalità principale sarà una cooperativa online da quattro giocatori con l'obiettivo di sradicare le strutture di oppressione del Mondo Madre. La prospettiva dall'alto e il combattimento misto tra hack and slash e twin stick shooter (a seconda della classe) accompagneranno i giocatori in una nuova storia nell'universo di Rebel Moon: degli aggiornamenti in stile live service sono già in programma per i mesi successivi all'uscita. Per chi fosse interessato, è già possibile iscriversi alla prima beta chiusa in programma nei prossimi mesi.

In primo piano tra le novità di Netflix Games, l'ideatore di Rebel Moon Zack Snyder ha presentato un'anteprima di Blood Line: A Rebel Moon Game , in arrivo in esclusiva per gli abbonati Netflix nel 2025. Sviluppato da Super Evil Megacorp (Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate, Catalyst Black, Vainglory) questo gioco d'azione cooperativo online consentirà a chi gioca di vestire i panni di un ribelle e gli darà la possibilità di scegliere tra varie classi e di partecipare a una rivolta segreta per salvare il pianeta dal tirannico Mondo Madre.

I giochi annunciati e mostrati alla Geeked Week di Netflix

Gli annunci e le anteprime videoludiche della Geeked Week sono proseguiti con i protagonisti della serie TV Avatar - La leggenda di Aang Dallas Liu e Ian Ousley che hanno presentato ai fan un'anteprima di Squid Game: senza limiti. Il gioco arriverà in esclusiva su Netflix entro la fine dell'anno insieme alla tanto attesa seconda stagione di Squid Game che debutterà il 26 dicembre, con la terza e ultima stagione prevista per il 2025. Il gioco somiglia a una versione molto cruenta di Fall Guys con enigmi ambientali violenti e la morte che attende i partecipanti dietro ad ogni angolo, proprio come nella serie TV.

Potete immaginarvi Squid Game: senza limiti come una versione molto cruenta di Fall Guys con ancora più trappole mortali rispetto alla serie TV

A seguire è stato mostrato del nuovo gameplay di Monument Valley 3, in arrivo su Netflix Games il 10 dicembre. Lo abbiamo analizzato e discusso in anteprima con la game director Jennifer Estaris per capire come è evoluta la direzione artistica del gioco, cosa è cambiato a livello di gameplay e come questo terzo capitolo "rompa le regole" del franchise pur restandovi assolutamente fedele. In più, Monument Valley 1 è ora disponibile su Netflix Games, mentre Monument Valley 2 arriverà il 29 ottobre.

Diversi altri giochi sono in arrivo su Netflix Games: Carmen Sandiego, Galline in fuga: Non mi becchi, Don't Starve Together, Tales of the Shire e Lab Rat, con altri due titoli che si uniranno al catalogo molto presto. Si tratta di Sid Mieier's Civilization VI e Street Fighter IV: Champion Edition. Nell'attesa di Sid Meier's Civilization VII, gli utenti di Netflix potranno avvicinarsi alla serie con Civilization VI. Civ 6 è un gioco di strategia a turni in stile 4X in cui i giocatori impersonano e si scontrano con i più grandi leader della storia. Lo scopo è quello di costruire un impero in grado di sopravvivere allo scorrere dei millenni. Non si tratta, però, del semplice gioco base: gli abbonati avranno accesso a tutti i pacchetti di espansione e ai contenuti inclusi nella Platinum Edition del gioco.

Con Civilization 6 gli utenti di Netflix Games potranno farsi le ossa prima dell'arrivo dell'attesissimo settimo capitolo del videogioco di strategia firmato da Sid Meier

In Street Fighter IV: Champion Edition, invece, potrete rivivere uno dei capitoli più amati di una delle serie di picchiaduto 2D più famose di sempre, per l'occasione dotato di cross play tra gli utenti iOS e Android.

La Geeked Week di Netflix è arrivata al suo quarto anno e quella appena conclusasi è stata la più ricca di novità di sempre. Hanno chiuso la serata altri due giochi in arrivo sul servizio di streaming: Spongebob: Bubble Pop F.U.N. e Battaglia Navale. Il primo è un titolo a base di colorati rompicapi nel quale dovrete rimediare alle malefatte dell'Olandese Volante; il secondo è il classico gioco da tavolo che è stato tradotto in formato virtuale così da poter giocare contro altri utenti online, il tutto condito da navi e avatar personalizzabili rigorosamente senza microtransazioni.