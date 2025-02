Ghost In The Shell "4Kult" 30 Anni è in prenotazione su Amazon: vediamo questa notevole edizione numerata

Ghost In The Shell - "4Kult" 30 Anni in edizione numerata è ora in prenotazione tramite Amazon Italia. Il prezzo di vendita è 54,99€ e la data di uscita è il 6 marzo. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Si tratta come sempre di una prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero in caso venga applicato uno sconto tra il momento del vostro ordine e il momento della spedizione, il prezzo più basso apparso sulla piattaforma sarà quello che pagherete. Non dovrete seguire l'andamento dei prezzi o rifare l'ordine. La prenotazione è gratuita e può essere cancellata senza costi entro il momento della spedizione. Il pagamento avviene al momento della spedizione.