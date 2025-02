La NASA annuncia la prima live su Twitch dalla Stazione Spaziale Internazionale: la data dell'evento

Protagonisti di questo appuntamento unico saranno l'astronauta Don Pettit, attualmente a bordo della ISS, e Matt Dominick, da poco rientrato sulla Terra. Insieme, condivideranno con il pubblico storie avvincenti sulla vita quotidiana degli astronauti e sugli esperimenti scientifici condotti in microgravità. Gli spettatori avranno anche l'opportunità di porre domande in diretta, offrendo un'occasione unica di interagire con gli astronauti e scoprire i segreti dello spazio.

La NASA ha annunciato un nuovo evento su Twitch per portare le emozioni dell'esplorazione spaziale direttamente nelle case degli appassionati di tutto il mondo. Il 12 febbraio, alle 11:45 ET, il canale ufficiale dell'organizzazione ospiterà infatti una diretta esclusiva dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) .

La NASA su Twitch

L'iniziativa fa parte di una strategia più ampia della NASA per coinvolgere un pubblico più ampio attraverso piattaforme digitali popolari come Twitch. Non si tratta infatti della prima live su Twitch in assoluto della NASA, ma è la prima volta che il canale dell'organizzazione trasmette dall'ISS.

L'astronauta Don Pettit sull'ISS (NASA)

"Questo evento su Twitch dallo spazio è il primo di molti", ha dichiarato Brittany Brown, direttrice della Divisione Digitale e Tecnologica dell'Ufficio Comunicazioni presso il quartier generale della NASA a Washington. "Vogliamo offrire contenuti esclusivi e coinvolgenti che riflettano gli interessi delle diverse comunità di appassionati."

La diretta su Twitch rappresenta insomma una nuova opportunità per avvicinarsi allo spazio e scoprire i retroscena della vita a bordo della ISS. L'appuntamento è fissato per il 12 febbraio alle 11:45 ET, le 17:45 in Italia, sul canale Twitch della NASA!

Se poi siete interessati a saperne di più sulla vita degli astronauti e sulle ricerche condotte nello spazio, vi consigliamo di seguire i profili social di Don Pettit e Matt Dominick, dove condividono spesso immagini e video suggestivi.

Prima di salutarci, poi, fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate di questa iniziativa. Nel frattempo Kadokawa ha annunciato che PlayStation pubblicherà alcuni dei suoi giochi, quindi Elden Ring 2 potrebbe essere distribuito da Sony?