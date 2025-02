Civilization 7 non piace ai fan? Per il CEO di Take-Two, alla fine cambieranno idea

Strauss Zelnick - CEO di Take-Two Interactive, compagnia madre dell'editore dello strategico - ha commentato la situazione, parlando anche delle recensioni di Civilization 7. In breve, ritiene che alla fine i fan storici di Civilization apprezzeranno il gioco e afferma anche che i risultati iniziali sono "molto incoraggianti".

Civilization 7 è disponibile e i giocatori non hanno reagito benissimo. Su Steam il gioco ha una votazione "Nella media" con oltre 5.300 recensioni: non poche visto che per il momento si tratta solo di chi ha acquistato la versione speciale con Accesso Anticipato (la versione Standard arriverà l'11 febbraio).

Le parole di Zelnick su Civilization 7

"Le recensioni su Metacritic sono a 81, il che è davvero positivo", ha detto Zelnick. "Abbiamo più di 20 recensioni della stampa con un punteggio superiore a 90. Abbiamo anche alcune recensioni negative, tra cui un 40 di Eurogamer."

"Pensiamo che, man mano che le persone giocano al gioco, la loro opinione migliora perché ad ogni lancio di un nuovo Civ, il team si spinge un po' oltre e il pubblico dei Civilization tradizionali è un po' nervoso per quello che vede inizialmente e poi si rende conto che in realtà è incredibile e si immerge in esso."

"Quindi ci sentiamo molto, molto bene. Sappiamo di avere un paio di problemi. Ad esempio, abbiamo qualche problema con l'interfaccia utente. Lo affronteremo. Quindi non direi che la versione in accesso anticipato sia perfetta sotto tutti i punti di vista. Penso che sia molto, molto incoraggiante e penso che le aree che sono preoccupanti siano aree che possiamo e vogliamo affrontare e, come potete vedere, ne siamo abbastanza consapevoli".

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Civilization 7.