Wuchang: Fallen Feathers mostra la sua affascinante lore in un nuovo trailer dedicato

Una storia di vita, morte e accettazione

Come mostrato nel trailer riportato qui sotto, illustrato con un particolare stile che ricorda pitture antiche e arcane, l'immortalità degli Avians ha portato però a delle grandi tragedie.

Col tempo, questa artificiosa immortalità portò gli Avians a decadere dal punto di vista fisico, spingendo Duryal a implorarli di accettare il loro destino e trasformarsi infine in umani.

Questo destino non era però accettato da tutti, e infine portò a uno scontro: Bieling, contrario agli insegnamenti di Duryal, formò una fazione di Avians indipendente, la quale iniziò anche a trasformarsi in qualcosa di diverso, attraverso "oscuri rituali" e avviando un conflitto fratricida.

La guerra arrivò dunque a dilaniare i cieli, fin quando Duryal non chiese poteri divini e li ottenne attraverso un'antica reliquia, con cui ferì gravemente Bieling, ponendo fine alle ostilità.

La reliquia si divise in cinque parti, sparse in vari luoghi della Terra. Duryal rifiutò quindi i propri poteri divini e tagliò le sue ali, prendendo infine la forma umana, così come altri sopravvissuti della sua fazione, e andò a popolare la Terra insieme agli umani come la Dinastia Shu.

Tuttavia, racconta il trailer, il ciclo della causalità non si può spezzare: il video termina con un'inquadratura su una spada, facendo capire come una nuova avventura stia per iniziare. Wuchang: Fallen Feathers è un action RPG incentrato su combattimenti tecnici e impegnativi, caratterizzato da un'ambientazione che riprende elementi fantasy e mitologici legati al folklore cinese.

Ne abbiamo visto un gameplay trailer ricco d'azione lo scorso ottobre, e la sua uscita dovrebbe avvenire nel corso del 2025, anche al lancio su Game Pass.